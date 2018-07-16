Наследница Анастасии Волочковой Ариадна меняет школы из-за репутации своей матери

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 16 Июл 2018 в 1:48 PDT

В небольшом сообщении звезда рассказала, что заказывает форму для дочери в проверенной компании уже 7 лет. Она тоже одевается в этом месте, и купила себе черное платье строго фасона, позируя в новом наряде перед камерами. Некоторые лица написали много позитивных слов в адрес Анастасии Волочковой, восхищаясь ее стройной фигурой и внешним видом.Недоброжелатели сразу стали критиковать очередную рекламу артистки, после чего пожалели ребенка, вынужденно бросать привычные места, благодаря поведению мамы. Пользователи сетей тоже удивились, узнав такую новость, и просто пожалели девочку.