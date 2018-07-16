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Наследница Анастасии Волочковой Ариадна меняет школы из-за репутации своей матери

Балерина опубликовала в Instagram ролик, рассказав о выборе школьной формы для Ариадны, а также затронула тему смены школ. После такого сюжета поклонники сразу стали думать, что наследница Анастасии Волочковой поступает так из-за репутации своей матери.

В небольшом сообщении звезда рассказала, что заказывает форму для дочери в проверенной компании уже 7 лет. Она тоже одевается в этом месте, и купила себе черное платье строго фасона, позируя в новом наряде перед камерами. Некоторые лица написали много позитивных слов в адрес Анастасии Волочковой, восхищаясь ее стройной фигурой и внешним видом.

Наследница Анастасии Волочковой Ариадна меняет школы из-за репутации своей матери


Недоброжелатели сразу стали критиковать очередную рекламу артистки, после чего пожалели ребенка, вынужденно бросать привычные места, благодаря поведению мамы. Пользователи сетей тоже удивились, узнав такую новость, и просто пожалели девочку.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
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