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Беременная Нюша злоупотребляет алкоголем, волнуются фанаты

Не так давно фанаты певицы Нюши узнали о ее беременности. Звезда даже заявила о небольшом перерыве в своей вокальной карьере, решив временно уйти со сцены ради появления на свет наследника или наследницы.

Беременная Нюша злоупотребляет алкоголем, волнуются фанаты

Но много шума в фанатской среде наделало видео, которое появилось в Сети. В кадрах небольшого ролика Нюша смотрит трансляцию финального матча на Чемпионате мира по футболу. При этом молодая беременная женщина активно поглощает пиво, что вызвало у публики весьма противоречивую реакцию.

Под скандальным видео появилось множество критических откликов. Многие возмущались количеством выпитого пива и его негативным влиянием на здоровье еще не рожденного ребенка. Другие же выразили надежду, что, возможно, Нюша пьет безалкогольное пиво, и ничего ей от этого не грозит.

Кроме этого, хейтеры нашли и другой повод для возмущений. Дело в том, что, судя по видео, Нюша болела за Сборную Хорватии, которая после скандала с фразой «слава Украине» потеряла много российских болельщиков.

В любом случае, предпочтения Нюши не сбылись, и победу одержали французы.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 18:20
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