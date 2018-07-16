Американский священник рассказал христианам о различиях между голосами Бога и Сатаны

Он решил затронуть важный вопрос после инцидента во Флориде, когда мужчина захватил женщину в заложницы и стал требовать, чтобы она поклонялась Дьяволу. Служитель церкви отметил, что когда человек осознает тяжесть нехорошего поступка, но делает его, он находится под влиянием врага света.Лица, не сомневающиеся в правильности принятого решения, получают благословение свыше. Такие моменты хорошо описал в своих трудах священник Лоренцо Скуполи. Он жил в 16 веке и был вынужден сражаться с Сатаной, требующего выполнять его приказы.