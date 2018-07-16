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Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди приняли решение пожениться

Многие зрители и участники телепроекта «Дом-2» не верили в том, что Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц смогут построить крепкие и серьезные отношения, однако им это удалось, пусть и не с первой попытки.

Но редакторы решили, что смотреть на идиллию в отношениях ребят зрителям не интересно, а потому при первой же возможности отправили их за ворота, чему те были несказанно рады.

Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди приняли решение пожениться

И хотя возлюбленные были счастливы вместе, сняли квартиру в Москве и начали думать о работе, недоброжелатели все равно пророчили им скорый разрыв, поскольку Лиза и Леша были слишком разные и абсолютно не подходили друг другу. И разрыв все же произошел – парень улетел на Бали, а девушка принялась решать проблемы со своим бывшим, который забрал у нее дочь.

Однако разлука продлилась не долго, уже через несколько недель Триандафилиди отправилась к Чайчицу, где они и помирились. С тех пор ссоры в их паре прекратились.

Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди приняли решение пожениться

Леша познакомил Лизу со своими родителями и друзьями, а в соцсетях начали распространяться слухи о том, что ребята ждут малыша.
Тем не менее, сама экс-участница свою беременность отрицает. По ее словам, сначала она отсудит своего первого ребенка, а лишь потом задумается о втором.

Но некоторые изменения в жизни Триандафилиди все-таки планируются. Вместе с Чайчицем они решили узаконить свои отношения, а потому свадьба состоится уже очень скоро.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:26
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