Брэд Питт забрал детей от Анджелины Джоли на их день рождения

Брэд Питт через суд добился нового порядка общения со своими детьми. Голливудский актер сумел доказать, что проводит со своими наследниками минимальное количество времени, а это весьма негативно сказывается на психике подростков. В результате судья согласился с доводами знаменитости и увеличил время общения с несовершеннолетними детьми Анджелины Джоли и Питта.Совпало так, что с 8 по 14 июля младшие дети должны были проводить время со своим звездным отцом. Брэд забрал Нокса и Вивьен у бывшей возлюбленной Анджелины Джоли несмотря на то, что 12 июля у подростков был день рождения. Свой юбилей — 10 лет — близнецы провели в компании Брэда Питта.Напомним, развод самой красивой пары Голливуда был очень скандальным. Многие были уверены, что Анджелина Джоли и Брэд Питт покажут, как нужно разводиться, без взаимных оскорблений, истерик и упреков. Но надежды поклонников так и не оправдались.