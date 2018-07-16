АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Жители индонезийского города Соронг уничтожили 300 крокодилов после смерти соотечественника

Жители индонезийского города Соронг уничтожили 300 крокодилов после смерти соотечественника. Мужчина в возрасте 48 лет стал жертвой рептилий, когда собирал траву для скота в загоне.

Особи повредили его ногу, после чего нанесли ранения ударами хвостов. После такого события люди были возмущены близким расположением фермы для крокодилов возле города, хотя владелец выплатил компенсацию семье погибшего индонезийца.

Жители индонезийского города Соронг уничтожили 300 крокодилов после смерти соотечественника


После погребения разъяренная толпа ворвалась в это место и стала убивать виновников трагедии. Сотрудникам полиции не удалось остановить кровопролитие, а руководство питомника сообщило, что пострадали детеныши рептилий, имеющие 2-метровую длину.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону
National Interest: США еще способны избежать
Ученые определили состав пищи в желудке древней
Григорий Лепс огорчил поклонников пением под
Очевидцы из Сочи показали, как на самом деле
Центробанк: Будущим пенсионерам расскажут какие
Ученый Стив Оуял опубликовал видео с
В Lockheed Martin напечатали элемент топливного
Ксения Бородина оправдалась за свои длинные ноги
В России завершилась призывная кампания
Ученые: Белые пятна на коже возникают из-за
Светлана Лобода сообщила, что назвала дочь Тильдой
Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди приняли
Жители индонезийского города Соронг уничтожили
Ольга Бузова хочет, чтобы ее полюбили не как
Физики Австралии разработали прототип «рации» для
Правительство: Доходы от повышения НДС направят
Брэд Питт забрал детей от Анджелины Джоли на их
Чеченский историк нашел в горах ковчег Ноя и
В США начала работать 42-я Научная ассамблея
По мнению пользователей Instagram, Захар Саленко
В Омске в парке у аттракциона оборвался трос
Исследователи зафиксировали пульсирующий НЛО в
Эксперты: ЧМ разогрел экономику России на годы
В России собираются открыть центр по
Сборная Франции стала победителем ЧМ спустя 20 лет
Андрей Чуев признался, что в его семье царит
Четыре посторонние особы стали виновниками
Разработчики приостанавливают выпуск обновлений
Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное
Просмотреть все новости