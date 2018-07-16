Жители индонезийского города Соронг уничтожили 300 крокодилов после смерти соотечественника

Особи повредили его ногу, после чего нанесли ранения ударами хвостов. После такого события люди были возмущены близким расположением фермы для крокодилов возле города, хотя владелец выплатил компенсацию семье погибшего индонезийца.После погребения разъяренная толпа ворвалась в это место и стала убивать виновников трагедии. Сотрудникам полиции не удалось остановить кровопролитие, а руководство питомника сообщило, что пострадали детеныши рептилий, имеющие 2-метровую длину.