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Строители во время работ обнаружили в крымских пещерах останки мамонтов

Строители во время работ обнаружили в крымских пещерах останки мамонтов. Ценные экспонаты из Тавриды будут изучены специалистами РСС и сотрудниками зоологического музея.

Методист Дмитрий Гимранов отметил, что команда ученых уже работала с костями древних представителей фауны в башкирской пещере Иманай, где были найдены 500 фрагментов скелетов львов. Также эксперты планируют исследовать фауну Ямала и Дальнего Востока, чтобы найти экспонаты ледникового периода.

Строители во время работ обнаружили в крымских пещерах останки мамонтов


Пока важно обеспечить охрану объекта, чтобы он не был поврежден рабочими, прокладывающими трассу. Сейчас строительство остановлено, а открытие поможет ученым узнать историю полуострова до возникновения этой эпохи.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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