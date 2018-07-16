Строители во время работ обнаружили в крымских пещерах останки мамонтов

Методист Дмитрий Гимранов отметил, что команда ученых уже работала с костями древних представителей фауны в башкирской пещере Иманай, где были найдены 500 фрагментов скелетов львов. Также эксперты планируют исследовать фауну Ямала и Дальнего Востока, чтобы найти экспонаты ледникового периода.Пока важно обеспечить охрану объекта, чтобы он не был поврежден рабочими, прокладывающими трассу. Сейчас строительство остановлено, а открытие поможет ученым узнать историю полуострова до возникновения этой эпохи.