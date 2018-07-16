Анфиса Чехова призналась, когда снова выйдет замуж и родит дочь

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 15 Июл 2018 в 9:07 PDT

Накануне в cвоем Instagram Анфиса Чехова рассказала о дне рождения, который отмечала ее мама и ее брат (они двойняшки). Остроумная звезда высказала в адрес именинницы неожиданное пожелание, которое мгновенно привлекло внимание публики.Телеведущая пожелала, чтобы в будущем году у ее мамы появился хороший зять и внучка.Эта фраза вызвала у фанатов радость и удивление. Ведь хорошие новости - это всегда хорошо, но откуда у звезды такая уверенность? Наверное, для этого есть свои причины, решили многие.Напомним, что год назад Анфиса Чехова рассталась с Гурамом Баблишвили, но ее поклонники до сих пор надеются на примирение этой красивой пары. Ведь бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, хотя бы даже ради шестилетнего сына Соломона.Фанаты выразили надежду, что семейные планы Анфисы Чеховой благополучно претворятся в жизнь. И она успеет, как хочет, и удачно выйти замуж, и дать жизнь сестричке Соломона.