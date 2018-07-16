Новое видео с детьми Пугачевой и Галкина умилило публику

«Какая прелесть, очень трогательная подборка!», «Такие они сладенькие, мамины детки, конфетки», «Очень здорово! почти трэк получился, музыку сделайте на всю эту красоту, даже клип получится», - откликнулись в Сети.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 16 Июл 2018 в 2:48 PDT

На своей страничке в Instagram Максим Галкин поделился очередным семейным видео. На этот раз ролик был смонтирован одной из поклонниц звездного семейства, которая собрала вместе фрагменты различных домашних съемок с возгласами детей о своей маме.«Мама, мама, мама!», - на все лады повторяют Лиза и Гарри, напоминая пользователям мяуканье маленьких котят.Поклонники с восторгом напомнили, что «мама» – главное слово в каждой судьбе. Кто-то заявил, что Алла Пугачева – самая клевая мама на свете.Фанаты предложили Максиму Галкину сделать аналогичное видео, но, чтобы оно было посвящено папе. Куда же без папы! Нужно и для главы семейства сделать такую же подборку, подхватили многие.