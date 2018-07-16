АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Новое видео с детьми Пугачевой и Галкина умилило публику

Любое появление фотографий и видео с маленькими детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызывает у публики самые добрые и нежные эмоции. Лизу и Гарри Галкиных многие называют ангелочками, восхищаясь их непосредственностью и миловидностью.

Новое видео с детьми Пугачевой и Галкина умилило публику

На своей страничке в Instagram Максим Галкин поделился очередным семейным видео. На этот раз ролик был смонтирован одной из поклонниц звездного семейства, которая собрала вместе фрагменты различных домашних съемок с возгласами детей о своей маме.

«Мама, мама, мама!», - на все лады повторяют Лиза и Гарри, напоминая пользователям мяуканье маленьких котят.

Поклонники с восторгом напомнили, что «мама» – главное слово в каждой судьбе. Кто-то заявил, что Алла Пугачева – самая клевая мама на свете.

«Какая прелесть, очень трогательная подборка!», «Такие они сладенькие, мамины детки, конфетки», «Очень здорово! почти трэк получился, музыку сделайте на всю эту красоту, даже клип получится», - откликнулись в Сети.

Фанаты предложили Максиму Галкину сделать аналогичное видео, но, чтобы оно было посвящено папе. Куда же без папы! Нужно и для главы семейства сделать такую же подборку, подхватили многие.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель выставила Тату Блюменкранц плохой
Фанаты гонят Екатерину Андрееву с "Первого канала"
Кейт Миддлтон начала подражать стилю одежды Меган
Астрономы открыли один из самых плотных кластеров
Наследница Розы Сябитовой Ксения шокировала
Пользователи Instagram осудили Викторию Романец
Наследница Анастасии Волочковой Ариадна меняет
Худеющая Александра Черно продолжает есть
Беременная Нюша злоупотребляет алкоголем,
Американский священник рассказал христианам о
Анфиса Чехова призналась, когда снова выйдет
Строители во время работ обнаружили в крымских
Новое видео с детьми Пугачевой и Галкина умилило
Максим Галкин с детьми ест желтенькую кашу и
Диана Гурцкая поздравит Тюмень с Днем города за
Роспотребнадзор рассказал о вспышке в США
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков решился на
Сергей Донской, глава Минприроды: Берега рек
Индийские эксперты опубликовали доказательства
Новая экспертиза подтвердила действительную
Максим Топилин обещал тратить 5 млрд рублей в год
Британец запечатлел на видео полет двух огненных
Алиана Устиненко и Виталий Малышев вернутся на
В Москве мексиканский болельщик во время ЧМ
Туристы потратили в Казани больше чем 11 млрд.
Препараты ботокса лечат хронические недуги и
Ученые: Женщины после родов могут умереть из-за
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону
National Interest: США еще способны избежать
Ученые определили состав пищи в желудке древней
Просмотреть все новости