По мнению пользователей Instagram, Захар Саленко откровенно насмехается над Валерией Фрост

«Буду, как всегда, искренна и признаюсь, что я очень волнуюсь. Надеюсь, на вашу поддержку. Пишите свои впечатления и оцените от 1 до 10. Нам очень важно ваше мнение», - написала она.

«Признаюсь, что песня «Хочешь» стоит у меня на звонке. И я с удовольствием проспонсирую клип, при условии, что сам там буду сниматься», - сообщил Захар.

Несколько дней назад в своем микроблоге девушка сообщила, что песня «Хочешь» наконец-то готова и теперь ее могут послушать все желающие.Также Лера отметила, что слова, музыку и аранжировку создавали ее талантливые друзья и поблагодарила их за это.Многие фанаты похвалили Фрост за старание, однако большую часть комментариев составляла критика. Девушке откровенно писали, что ее творение – это ужас и, что не стоит продолжать развиваться в этом направлении, ведь публике хватает Ольги Бузовой и еще одной псевдо-певицы она не выдержит.Прокомментировал выход песни и бывший возлюбленный Леры, Захар Саленко. По его мнению, выпущенная Фрост песня – это хит, а потому незамедлительно необходимо приступить ко съемкам клипа, дабы закрепить успех.Некоторые решили, что таким образом парень решил помириться с девушкой, однако большинство уверено в том, что он над ней откровенно издевается. На «Доме-2» Саленко был признан лучшим исполнителем, поэтому ему хватило профессионализма определить, что звучание у песни Леры просто отвратительное, как и сам ее голос.