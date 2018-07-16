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По мнению пользователей Instagram, Захар Саленко откровенно насмехается над Валерией Фрост

Пользователи социальной сети Instagram заявили, что если кто-то еще до сих пор считает, что нет ничего хуже песен ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, которые она выпускает с завидным постоянством, то значит он не слышал дебютный трек экс-участницы Валерии Фрост.

Несколько дней назад в своем микроблоге девушка сообщила, что песня «Хочешь» наконец-то готова и теперь ее могут послушать все желающие.

По мнению пользователей Instagram, Захар Саленко откровенно насмехается над Валерией Фрост

«Буду, как всегда, искренна и признаюсь, что я очень волнуюсь. Надеюсь, на вашу поддержку. Пишите свои впечатления и оцените от 1 до 10. Нам очень важно ваше мнение», - написала она.

Также Лера отметила, что слова, музыку и аранжировку создавали ее талантливые друзья и поблагодарила их за это.

Многие фанаты похвалили Фрост за старание, однако большую часть комментариев составляла критика. Девушке откровенно писали, что ее творение – это ужас и, что не стоит продолжать развиваться в этом направлении, ведь публике хватает Ольги Бузовой и еще одной псевдо-певицы она не выдержит.

По мнению пользователей Instagram, Захар Саленко откровенно насмехается над Валерией Фрост

Прокомментировал выход песни и бывший возлюбленный Леры, Захар Саленко. По его мнению, выпущенная Фрост песня – это хит, а потому незамедлительно необходимо приступить ко съемкам клипа, дабы закрепить успех.

«Признаюсь, что песня «Хочешь» стоит у меня на звонке. И я с удовольствием проспонсирую клип, при условии, что сам там буду сниматься», - сообщил Захар.

Некоторые решили, что таким образом парень решил помириться с девушкой, однако большинство уверено в том, что он над ней откровенно издевается. На «Доме-2» Саленко был признан лучшим исполнителем, поэтому ему хватило профессионализма определить, что звучание у песни Леры просто отвратительное, как и сам ее голос.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:49
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