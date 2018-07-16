Максим Галкин с детьми ест желтенькую кашу и шпинатовый супчик

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Июл 2018 в 4:04 PDT

Накануне Максим Галкин поделился в Сети небольшим роликом о семейной трапезе. У Гарри Галкина тарелка была наполнена кашей с кусочками колбасы. Отец спросил у сына, что это за каша, и мальчик заявил, что она «желтенькая». Но его более находчивая сестренка Лиза сразу ответила, что это булгур.Юморист решил показать, какая вкусная каша у Гарри. Он попробовал ложечку и свалился на стол от восторга, чем немало насмешил своих детей.У Лизы в тарешке оказался бульон с перловкой, а когда в камеру попала тарелка Максима Галкина, то Алла Пугачева лично объяснила, что это «шпинатовый супчик».Пользователи восхитились простотой рациона питания. Многие заявили, что простая еда- самая вкусная и полезная. А кто-то раскрыл секрет семейной идиллии Пугачева и Галкина: вся тайна кроется в здоровом образе жизни и здоровом питании.