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Светлана Лобода сообщила, что назвала дочь Тильдой

Известная певица Светлана Лобода раскрыла своим преданным поклонникам тайну необычного имени младшей дочери. Исполнительница сообщила, что назвала наследницу - Тильда.

Светлана Лобода сообщила, что назвала дочь Тильдой

Светлана Лобода весьма долго скрывала беременность от окружающих и даже после рождения малышки старалась обходить тему своего материнства. По многочисленным слухам, исполнительница родила от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна поэтому, по мнению многих, старалась избежать шумихи. В Германии имя Тильда считается довольно популярным и весьма распространенным, и эта информация еще больше подогрела слухи о романе с Линдеманном.

Продюсер и подруга Лободы, Нателла Крапивина рассказала, что Тилль Линдеманн узнал о беременности исполнительницы из СМИ. Через какое-то время Светлана получила от солиста группы Rammstein письмо, в котором мужчина говорил о совместном мировом успехе.

Светлана Лобода сообщила, что назвала дочь Тильдой

Крапивина сообщали, что секреты Лободы она не расскажет, потому что уважает чужое личное пространство, и сама старается не задавать неудобных вопросов. Нателла рассказала, что у Светланы действительно есть отношения и продюсер не может сказать с кем, и кто является отцом Тильды.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 14:29
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