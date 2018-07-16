Светлана Лобода сообщила, что назвала дочь Тильдой

Светлана Лобода весьма долго скрывала беременность от окружающих и даже после рождения малышки старалась обходить тему своего материнства. По многочисленным слухам, исполнительница родила от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна поэтому, по мнению многих, старалась избежать шумихи. В Германии имя Тильда считается довольно популярным и весьма распространенным, и эта информация еще больше подогрела слухи о романе с Линдеманном.Продюсер и подруга Лободы, Нателла Крапивина рассказала, что Тилль Линдеманн узнал о беременности исполнительницы из СМИ. Через какое-то время Светлана получила от солиста группы Rammstein письмо, в котором мужчина говорил о совместном мировом успехе.Крапивина сообщали, что секреты Лободы она не расскажет, потому что уважает чужое личное пространство, и сама старается не задавать неудобных вопросов. Нателла рассказала, что у Светланы действительно есть отношения и продюсер не может сказать с кем, и кто является отцом Тильды.