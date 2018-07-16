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Диана Гурцкая поздравит Тюмень с Днем города за 1.8 млн рублей

Известная российская певица Диана Гурцкая поздравит жителей Тюмени с Днем города. За исполнение двадцати песен на двух городских площадках звезда получит гонорар в размере 1,8 миллиона рублей.

Диана Гурцкая поздравит Тюмень с Днем города за 1.8 млн рублей

Организаторы праздника сообщили, что Диана Гурцкая днем будет петь на площади 400-летия Тюмени, а вечером она будет выступать на Цветном бульваре. Отмечать 432-ю годовщину Тюмени будут 28 июля.

Не все жители Тюмени единодушно поддержали идею пригласить Гурцкую на День города. Злые языки сочли ее песни слишком лиричными и простыми для такого праздника.

Диана Гурцкая известна широкой публике по таким композициям, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Волшебное стекло». В 2006 году она получила звание заслуженной артистки России, потом стала членом Общественной палаты и возглавила Комиссию по поддержке семьи.

Известно, что Гурцкая является сторонницей запрета абортов, а на минувших президентских выборах она являлась доверенным лицом Владимира Путина.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:30
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