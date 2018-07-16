Диана Гурцкая поздравит Тюмень с Днем города за 1.8 млн рублей

Организаторы праздника сообщили, что Диана Гурцкая днем будет петь на площади 400-летия Тюмени, а вечером она будет выступать на Цветном бульваре. Отмечать 432-ю годовщину Тюмени будут 28 июля.Не все жители Тюмени единодушно поддержали идею пригласить Гурцкую на День города. Злые языки сочли ее песни слишком лиричными и простыми для такого праздника.Диана Гурцкая известна широкой публике по таким композициям, как «Ты здесь», «Ты знаешь, мама», «Нежная», «Волшебное стекло». В 2006 году она получила звание заслуженной артистки России, потом стала членом Общественной палаты и возглавила Комиссию по поддержке семьи.Известно, что Гурцкая является сторонницей запрета абортов, а на минувших президентских выборах она являлась доверенным лицом Владимира Путина.