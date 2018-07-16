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Сергей Донской, глава Минприроды: Берега рек заполнены мусором

Реки и озера России постепенно превращаются в мусорные свалки. Об этом говорил Сергей Донской, руководитель Минприроды, сказав, что более 80% очистных сооружений в российских городах устарели технически и не могут быть использованы по своему назначению.

По данным экологов, к окончанию лета тысячи тонн пластика и гниющего мусора остаются по берегам водоёмов и рек. С приходом весны весь этот антропогенный мусор ложится многометровым слоем на дно. Например, река Каменка в Новосибирской области, по данным Минприроды РФ, находится в перечне самых загрязненных рек. В отчете также отмечено, что Обь, Волга и Енисей не могут быть использованы в качестве источника питьевой воды. Постепенно теряет это качество и озеро Байкал.

Сергей Донской, глава Минприроды: Берега рек заполнены мусором


Сергей Донской, глава Минприроды озвучил удручающие данные: более 80% очистных сооружений в российских городах устарели технически и не могут быть использованы по своему назначению. Одновременно специалисты отмечают, что существенно ухудшилась культура поведения жителей России на природе - растут свалки в местах отдыха людей, а водоемы используются как сточные резервуары. Самое большое естественное хранилище питьевой воды - озеро Байкал превращается в болото; уровень озера ниже нормы на 20 см, а вода заражена опасными водорослями из-за массового освоения его берегов и выкачки пресной воды для китайских потребителей.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:10
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