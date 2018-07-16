Андрей Чуев признался, что в его семье царит патриархат
Чуть более года назад 38-летний экс-участник телепроекта «Дом-2» Андрей Чуев женился на девушке из Донецка, которая, как оказалось, на 17 лет младше него. Несмотря на то, что многие не верили в их союз, молодому человеку удалось доказать, что в его семье у него все хорошо.
Ему даже удалось правильно выстроить отношения с мамой своей молодой супруги. Так, по его словам, обе женщины беспрекословно подчиняются его правилам и полностью смирились с патриархатом.
«В нашей семье нет споров по вопросу: «Что, мы рабыни с мамой, должны убирать целыми днями за тобой?!». Потому что женские обязанности по содержанию домашнего очага — это норма для нормальных женщин. Так же, как и норма для мужчины, материальное обеспечение женщин», - пишет Андрей в своем микроблоге.
Он отмечает, что крайне необходимый аспект в хороших отношениях, четкое понимание того, что патриархат – это не попытка унизить женщину. Правильное распределение обязанностей и отношение к ней, дают абсолютное понимание и консенсус, по мнению Чуева.
Что касается тещи, то он считает, что она должна быть желанным гостем в доме, а не костью в горле. Тогда о ней хочется заботится и почаще приглашать. Экс-участник подчеркнул, что его теща – золото.
Напомним, что ранее Андрей не раз говорил о том, что полностью обеспечивает свою 20-летнюю, а также помогал ее маме – оплатил операцию и покупал дорогостоящие лекарства.