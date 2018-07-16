Новая экспертиза подтвердила действительную подлинность всех останков семьи Николая II

Официально СК заявляет про действительную принадлежность бывшему императору Николаю II обнаруженных ранее останков, среди них были обнаружены и так же получили достоверность члены его семьи и лица из окружения семьи, которые были расстреляны вместе с ними.Как отмечается, расследование дела, связанного убийством всех членов царской семьи, продолжается до сих пор. Экспертами уже выяснено, что всего обнаружено 11 останков, при этом 7 и них, скорее всего, принадлежат именно родственникам одной семьи, если конкретно то отцу, матери, а так же сыну и четырем дочерям.Специалистами установлено так же и родство императора Александра III, его останки эксгумированы в Петропавловском соборе (Петербург). Как подчеркивает Петренко, ученым необходимо изучить примерно 2 тысячи документов, связанных с делом о гибели членов царской семьи. Причем найдены некоторые исторические документы, из имеющихся для исследований, всего за последние несколько лет, извлекли их из архивов зарубежных музеев.Убит был последний император России Николай II летом 1918 года в Екатеринбурге, с ним погибли и члены его семью. Захоронены останки погибших в Петербурге, местом стала усыпальниц Петропавловского собора. Еще в 2000 году церковью были причислены к лику святых политик и члены царской семьи.