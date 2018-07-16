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Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное поведение Ольги Жариковой можно объяснить отсутствием нормальной матери

В первые годы существования телепроекта «Дом-2» звездой можно было стать только лишь благодаря отличным внешним данным и умением ладить с коллективом. Сейчас же формат любимого всеми реалити-шоу потерпел серьезных изменений.

Теперь, по мнению публики, на съемочной площадке не строят любовь, как и не показывают нормальных человеческих отношений. Вместо этого зрителям предлагают смотреть на бесконечные скандалы, потасовки и драки с нанесением тяжких телесных повреждений.

Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное поведение Ольги Жариковой можно объяснить отсутствием нормальной матери

Теперь кастинг-службе мало, чтобы молодые люди были красивыми и в чем-то талантливыми, необходимо, чтобы у участников были всевозможные детские травмы, сложные отношения с родителями, потери близких людей трагедии, психические расстройства. Поскольку все это является залогом успеха и высоких рейтингов «Дома-2».

Так, к примеру, достаточно вспомнить Елену Хромину, которую выгнал из дома отчим, или Александру Черно, которую воспитывала бабушка, так как родная мать находилась в тюрьме. А на днях стало известно, что и Ольга Жарикова имеет проблемное прошлое, связанное с родителями.

Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное поведение Ольги Жариковой можно объяснить отсутствием нормальной матери

Все дело в том, что в одном из последних эфиров показали, как в студию городских квартир пожаловала мама девушки и вела себя так, что зрителям сразу стало ясно, что дочь этой женщине не нужна. Без зазрения совести она заявила ей о том, что та вправе поступать так, как ей заблагорассудится, ведь ей все равно.

Кроме того, мама Жариковой не упустила возможности поинтересоваться, не имеет ли дочь бесплатного билета на Сейшелы, чтобы она приехала к ней в гости и пожила на острове несколько дней, пока Оля будет готовиться к свадьбе.

Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное поведение Ольги Жариковой можно объяснить отсутствием нормальной матери

После этого у публики перестали возникать вопросы по поводу того, почему возлюбленная Александра Гобозова такая агрессивная и несдержанная, ведь за этим всем стоит очень одинокая и несчастная девушка, рядом с которой никогда не было заботливой и любящей матери.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:36
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