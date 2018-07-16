Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное поведение Ольги Жариковой можно объяснить отсутствием нормальной матери

Теперь, по мнению публики, на съемочной площадке не строят любовь, как и не показывают нормальных человеческих отношений. Вместо этого зрителям предлагают смотреть на бесконечные скандалы, потасовки и драки с нанесением тяжких телесных повреждений.Теперь кастинг-службе мало, чтобы молодые люди были красивыми и в чем-то талантливыми, необходимо, чтобы у участников были всевозможные детские травмы, сложные отношения с родителями, потери близких людей трагедии, психические расстройства. Поскольку все это является залогом успеха и высоких рейтингов «Дома-2».Так, к примеру, достаточно вспомнить Елену Хромину, которую выгнал из дома отчим, или Александру Черно, которую воспитывала бабушка, так как родная мать находилась в тюрьме. А на днях стало известно, что и Ольга Жарикова имеет проблемное прошлое, связанное с родителями.Все дело в том, что в одном из последних эфиров показали, как в студию городских квартир пожаловала мама девушки и вела себя так, что зрителям сразу стало ясно, что дочь этой женщине не нужна. Без зазрения совести она заявила ей о том, что та вправе поступать так, как ей заблагорассудится, ведь ей все равно.Кроме того, мама Жариковой не упустила возможности поинтересоваться, не имеет ли дочь бесплатного билета на Сейшелы, чтобы она приехала к ней в гости и пожила на острове несколько дней, пока Оля будет готовиться к свадьбе.После этого у публики перестали возникать вопросы по поводу того, почему возлюбленная Александра Гобозова такая агрессивная и несдержанная, ведь за этим всем стоит очень одинокая и несчастная девушка, рядом с которой никогда не было заботливой и любящей матери.