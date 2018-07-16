Индийские эксперты опубликовали доказательства существования НЛО на территории Арктики и Антарктики

Карты Google Earth тоже могут порадовать исследователей сюжетами, показывающими места, где приземлялись пришельцы или произошли аварии внеземных технологий. Рядом с такими зонами всегда видны загадочные образования облаков, а NASA давно знает о глубоких отверстиях во льдах канадского моря. Сибирская Арктика удивила ученых 80-метровыми дырами, а на Аляске были замечены вершины скрытых пирамид и останки НЛО.Древние коллеги описывали такие аппараты, пролетающие над замерзшими землями, а сейчас специалисты выяснили, что пришельцы неоднократно погибали в этих уголках мира вместе со своим транспортом. Глобальное потепление станет виновником распространения по Земле внеземных бактерий, а также здесь были замечены опасные водоросли и неизвестные науке микроорганизмы.