Максим Топилин обещал тратить 5 млрд рублей в год за переобучение будущих пенсионеров
Максим Топилин, руководитель Минтруда заверил людей предпенсионного возраста, что их направят на курсы по обучению наиболее востребованных профессий перед выходом на пенсию. На эти цели решили направить не менее 5 млрд рублей в год.
Правительство Дмитрия Медведева сообщило, что Минфин выделит 5 млрд рублей в год на дообучение людей накануне выхода на пенсию. Это решение озвучил журналистам Максим Топилин. Ранее руководитель Минтруда об этом говорил во время заседания профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его словам, уже почти готова к завершению программа повышения квалификации для россиян преклонного возраста. В настоящее время в Госдуме обсуждается законопроект о повышении возраста выхода на заслуженный отдых (до 63 лет для женщин и 65 для мужчин). Политологи отмечают, что такие шаги стали вынужденными из-за резонанса в обществе, когда во многих городах прошли протестные акции.