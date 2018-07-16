Максим Топилин обещал тратить 5 млрд рублей в год за переобучение будущих пенсионеров

Правительство Дмитрия Медведева сообщило, что Минфин выделит 5 млрд рублей в год на дообучение людей накануне выхода на пенсию. Это решение озвучил журналистам Максим Топилин. Ранее руководитель Минтруда об этом говорил во время заседания профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам.По его словам, уже почти готова к завершению программа повышения квалификации для россиян преклонного возраста. В настоящее время в Госдуме обсуждается законопроект о повышении возраста выхода на заслуженный отдых (до 63 лет для женщин и 65 для мужчин). Политологи отмечают, что такие шаги стали вынужденными из-за резонанса в обществе, когда во многих городах прошли протестные акции.