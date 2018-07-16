Британец запечатлел на видео полет двух огненных НЛО

Свидетель события вечером гулял в саду и обратил внимание на объект в форме шара, к которому потом присоединился второй корабль пришельцев. Он сначала не придал этому большого значения, подумав о китайских фонариках, но потом решил провести наблюдение за светящимися кругами, изменив прежнее мнение.Пришельцы совершали хаотичные движения, пока находились в воздухе, а автор сюжета решил переслать материалы специалистам. Он впервые столкнулся с визитом гуманоидов, а также раньше всегда скептически относился к таким темам.