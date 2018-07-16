Британец запечатлел на видео полет двух огненных НЛО
Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителем Басилдона. Британец запечатлел на нем полет двух огненных НЛО, замеченных над домами горожан.
Свидетель события вечером гулял в саду и обратил внимание на объект в форме шара, к которому потом присоединился второй корабль пришельцев. Он сначала не придал этому большого значения, подумав о китайских фонариках, но потом решил провести наблюдение за светящимися кругами, изменив прежнее мнение.
Пришельцы совершали хаотичные движения, пока находились в воздухе, а автор сюжета решил переслать материалы специалистам. Он впервые столкнулся с визитом гуманоидов, а также раньше всегда скептически относился к таким темам.