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Либерж Кпадону «вызвала на перчатки» Александру Черно

Либерж Кпадону стала единственной сотрудницей телепроекта «Дом-2», кто хоть как-то отреагировал на жестокое поведение Александры Черно. Речь идет об эпизоде, когда она схватила новенькую участницу и потащила ее через всю общую комнату, чтобы вытереть волосами что-то на дверях.

В своем микроблоге экс-участница написала, что не смотрела этот эфир, а потому не знает, что девушка сделала Черно, однако в любом случае наказать ее можно было как-то иначе.

Либерж Кпадону «вызвала на перчатки» Александру Черно

«Знаю Сашу лично и ровно к ней относилась, но после этого я даже руки ей не протяну, а при встрече может даже втащу, раз на «Дом-2» с ней справится не могут и пусть пишет заяву или бежит жаловаться куда угодно, но это уже край», - написала она.

При этом Либерж отметила, что сама не была ангелом, пока жила в периметре, и участвовала в драках, но никогда никого не избивала.

Кроме того, она заявила, что не уважает тех людей, кто еще совсем недавно боялся собственной тени и прятался за горой комплексов, а поверив в себя, начал самоутверждаться за счет слабых.

Либерж Кпадону «вызвала на перчатки» Александру Черно

К слову, ответ возлюбленной Иосифа Оганесяна не заставил себя долго ждать. В комментариях она написала, что не избивала новенькую, а всего лишь насильно привела ее туда, где она напакостила и заставила это убрать.

Также участница попросила Кпадону приезжать на Поляну, если ей хочется поставить ее на место, сделав вид, что ее совсем не напугали угрозы коллеги по телестройке.

Либерж Кпадону «вызвала на перчатки» Александру Черно

Как и следовало ожидать, Либерж вызов приняла, подчеркнув, что больше не намерена вступать в словесную перепалку. Она порекомендовала Саше почитать о себе мнение публики и спуститься с небес на землю.

«Я вызываю тебя на перчатки! Буду из тебя дурь выбивать, раз больше никто на «Дом-2» не может тебя успокоить! Я на проекте дралась за родных и свою честь. А ты руки распускаешь только потому, что чувствуешь свою безнаказанность», - ответила Кпадону Черно.

После такого, избранница Иосифа пожалела, что отреагировала на провокацию и удалила все свои комментарии, однако это ее не спасло, поскольку пользователи Сети успели сделать несколько скринов и теперь ждут поединка между звездами реалити-шоу.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:42
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