Либерж Кпадону «вызвала на перчатки» Александру Черно

«Знаю Сашу лично и ровно к ней относилась, но после этого я даже руки ей не протяну, а при встрече может даже втащу, раз на «Дом-2» с ней справится не могут и пусть пишет заяву или бежит жаловаться куда угодно, но это уже край», - написала она.

«Я вызываю тебя на перчатки! Буду из тебя дурь выбивать, раз больше никто на «Дом-2» не может тебя успокоить! Я на проекте дралась за родных и свою честь. А ты руки распускаешь только потому, что чувствуешь свою безнаказанность», - ответила Кпадону Черно.

В своем микроблоге экс-участница написала, что не смотрела этот эфир, а потому не знает, что девушка сделала Черно, однако в любом случае наказать ее можно было как-то иначе.При этом Либерж отметила, что сама не была ангелом, пока жила в периметре, и участвовала в драках, но никогда никого не избивала.Кроме того, она заявила, что не уважает тех людей, кто еще совсем недавно боялся собственной тени и прятался за горой комплексов, а поверив в себя, начал самоутверждаться за счет слабых.К слову, ответ возлюбленной Иосифа Оганесяна не заставил себя долго ждать. В комментариях она написала, что не избивала новенькую, а всего лишь насильно привела ее туда, где она напакостила и заставила это убрать.Также участница попросила Кпадону приезжать на Поляну, если ей хочется поставить ее на место, сделав вид, что ее совсем не напугали угрозы коллеги по телестройке.Как и следовало ожидать, Либерж вызов приняла, подчеркнув, что больше не намерена вступать в словесную перепалку. Она порекомендовала Саше почитать о себе мнение публики и спуститься с небес на землю.После такого, избранница Иосифа пожалела, что отреагировала на провокацию и удалила все свои комментарии, однако это ее не спасло, поскольку пользователи Сети успели сделать несколько скринов и теперь ждут поединка между звездами реалити-шоу.