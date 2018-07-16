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Туристы потратили в Казани больше чем 11 млрд. рублей за время ЧМ

Подведены итоги ЧМ-2018 по футболу, после проведения масштабного события в Казани. Как оказалось, город посетили 300000 туристов, представляющих 36 стран мира, и это только за неполный месяц. При этом гости столицы Татарстана успели потратить 11,2 миллиарда рублей, такая сумма превысила в 6 раз аналогичный календарный период прошлого года.

При этом загруженность отелей и хостелов в этот период составили 81%, а в те дни, когда проводились матчи, показатель составил 91,5%. Самые пиковые дни пришлись на 30 июня и 6 июля, проведения игры 1/8 финала и четвертьфинала мундлиаля. Гостиницы в эти дни заполнились постояльцами почти на 100%.
Туристы потратили в Казани больше чем 11 млрд. рублей за время ЧМ


Кроме отелей, популярностью пользовался кемпинг, который организовали на территории «Казанской ярмарки». В этих местах, во время мундиаля, были размещены 16 автодомов - 64 человека. Наибольшее количество домов, общим составом 9 штук, наполнились туристами из Колумбии, которых приехало 37 человек. В кемпинге провели время и фанаты из Германии, Швейцарии и России.
 
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Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:10
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