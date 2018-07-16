Туристы потратили в Казани больше чем 11 млрд. рублей за время ЧМ

При этом загруженность отелей и хостелов в этот период составили 81%, а в те дни, когда проводились матчи, показатель составил 91,5%. Самые пиковые дни пришлись на 30 июня и 6 июля, проведения игры 1/8 финала и четвертьфинала мундлиаля. Гостиницы в эти дни заполнились постояльцами почти на 100%.Кроме отелей, популярностью пользовался кемпинг, который организовали на территории «Казанской ярмарки». В этих местах, во время мундиаля, были размещены 16 автодомов - 64 человека. Наибольшее количество домов, общим составом 9 штук, наполнились туристами из Колумбии, которых приехало 37 человек. В кемпинге провели время и фанаты из Германии, Швейцарии и России.