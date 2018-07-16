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Препараты ботокса лечат хронические недуги и снимают болевые ощущения – Медики

Медики сообщили, что препараты ботокса используется не только для косметических процедур. С помощью ботулинического токсина они лечат хронические недуги и снимают болевые ощущения у пациентов.

Скрип зубами во сне у взрослых людей связан с бруксизмом, но мышцы челюсти можно парализовать этим веществом. После трех сеансов человек избавляется от недуга без побочных эффектов для организма. Также инъекции помогают снять боль во время мигрени двух видом. Недержание мочи у женщин тоже лечится аналогичным образом, когда препарат вводится внутрь с помощью зонда.

Препараты ботокса лечат хронические недуги и снимают болевые ощущения – Медики


Перинейные болевые ощущения возникают после длительного сидения, менопаузы, родов или секса. Тогда ботокс замораживает мышцы области таза, не давая им сжиматься и вызывать спазмы. Депрессия тоже вошла в список недугов, потому что лица людей после курса становятся доброжелательными, и они забывают о данной проблеме.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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