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Ученые: Женщины после родов могут умереть из-за различных осложнений

Американские специалисты отметили, что женщины после родов могут умереть из-за различных осложнений. Обычно данная ситуация происходит на 42 день, но 66% таких исходов можно предотвратить, если вовремя провести обследование.

Женщины часто игнорируют врачей, имея сердечные недуги или инфекции. Также это относится к лицам с диабетом или высоким давлением. Сгустки крови могут стать причиной сердечной недостаточности после проникновения в легкие. Кроме того, отеки, головная боль или общая слабость тоже является симптомами осложнений в организме рожениц.

Ученые: Женщины после родов могут умереть из-за различных осложнений


Одна молодая особа жаловалась на проблемы с позвоночником, но решила уделить время ребенку, после чего попала в клинику с пост-эклампсией. Кроме того, депрессия тоже может стать виновником трагедии, а потому кроме поддержки близких людей женщины должны быть под наблюдением медиков.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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