Зрители уверены, что Александр Гобозов пришел на «Дом-2» не за женой, а за высокими гонорарами

Но позже оказалось, что на самом деле у мужчины ничего нет, кроме старого автомобиля, оформленного на мать, кредитов, из-за которых на него охотятся коллекторы, и бывшей жены Алианы Устиненко, манипулирующей им их общим ребенком.Исходя из этого зрители сделали вывод, что Саше нужна от проекта отнюдь не жена, а хорошая зарплата, дабы выплатить задолженности и обзавестись хоть каким-то имуществом. И недавно в эфир попали кадры, частично подтверждающие их предположения.В разговоре с Никитой Турчиным Гобозов сообщил, что намерен пробыть на проекте еще несколько месяцев, чтобы заработать денег и купить квартиру в Москве, ведь сейчас ему приходится жить у родителей, да и к тому же без прописки.И на Сейшельских островах, по мнению поклонников реалити-шоу, достичь желаемого мужчине проще всего, поскольку он умеет делать рейтинги, за что и высоко ценится продюсерами.Кроме того, о планах Саши говорил и Алексей Кудряшов. Парень заявил, что его коллега ни за что не откажется от участия в «Доме-2» до тех пор, пока он не накопит на ту самую машину, о которой рассказывал еще во время своего прихода.Именно для этого Гобозов якобы помирился с Ольгой Жариковой и даже готов сыграть с ней сейшельскую свадьбу, так как это гарантирует им славу и популярность, высокие рейтинги и большие гонорары за рекламные ролики.