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Зрители уверены, что Александр Гобозов пришел на «Дом-2» не за женой, а за высокими гонорарами

Во время своего возвращения на телепроект «Дом-2» Александр Гобозов сообщил, что имеет квартиру, дорогой автомобиль и бизнес, однако единственное чего ему не хватает для полного счастья – это жены, а потому именно за ней он и пришел.

Но позже оказалось, что на самом деле у мужчины ничего нет, кроме старого автомобиля, оформленного на мать, кредитов, из-за которых на него охотятся коллекторы, и бывшей жены Алианы Устиненко, манипулирующей им их общим ребенком.

Зрители уверены, что Александр Гобозов пришел на «Дом-2» не за женой, а за высокими гонорарами

Исходя из этого зрители сделали вывод, что Саше нужна от проекта отнюдь не жена, а хорошая зарплата, дабы выплатить задолженности и обзавестись хоть каким-то имуществом. И недавно в эфир попали кадры, частично подтверждающие их предположения.

В разговоре с Никитой Турчиным Гобозов сообщил, что намерен пробыть на проекте еще несколько месяцев, чтобы заработать денег и купить квартиру в Москве, ведь сейчас ему приходится жить у родителей, да и к тому же без прописки.

Зрители уверены, что Александр Гобозов пришел на «Дом-2» не за женой, а за высокими гонорарами

И на Сейшельских островах, по мнению поклонников реалити-шоу, достичь желаемого мужчине проще всего, поскольку он умеет делать рейтинги, за что и высоко ценится продюсерами.

Кроме того, о планах Саши говорил и Алексей Кудряшов. Парень заявил, что его коллега ни за что не откажется от участия в «Доме-2» до тех пор, пока он не накопит на ту самую машину, о которой рассказывал еще во время своего прихода.

Именно для этого Гобозов якобы помирился с Ольгой Жариковой и даже готов сыграть с ней сейшельскую свадьбу, так как это гарантирует им славу и популярность, высокие рейтинги и большие гонорары за рекламные ролики.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:04
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