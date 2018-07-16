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National Interest: США еще способны избежать полного банкротства

Издание The National Interest указывает на быстрорастущий государственный долг США, который, в том числе, связан с крупными расходами на медицину и социальное обеспечение. Впрочем, у Америки еще существует шанс избежать банкротства, отмечают эксперты.

National Interest: США еще способны избежать полного банкротства


Если вопросы государственного долга не решить сейчас, то в будущем страну ждет существенное замедление экономического роста и снижение расходов в военной сфере, что непременно приведет к уменьшению влияния США на международной арене. Впрочем, аналитики отмечают, что у США существует возможность исправить ситуацию за 10 лет.

Среди предложений - сократить социальные программы, которые к 2028 году будут расходовать до 73% государственного бюджета. По мнению аналитиков, Конгрессу следует отказаться от поддержки узких групп населения, сосредоточившись на выполнении роли, предписанной Конституцией. Оборона должна стать основным направлением финансирования.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:40
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