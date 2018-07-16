National Interest: США еще способны избежать полного банкротства

Если вопросы государственного долга не решить сейчас, то в будущем страну ждет существенное замедление экономического роста и снижение расходов в военной сфере, что непременно приведет к уменьшению влияния США на международной арене. Впрочем, аналитики отмечают, что у США существует возможность исправить ситуацию за 10 лет.Среди предложений - сократить социальные программы, которые к 2028 году будут расходовать до 73% государственного бюджета. По мнению аналитиков, Конгрессу следует отказаться от поддержки узких групп населения, сосредоточившись на выполнении роли, предписанной Конституцией. Оборона должна стать основным направлением финансирования.