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Анжелика Варум трогательно поздравила супруга Леонида Агутина с днем рождения в Instagram

Сегодня певец отмечает свое 50-летие и уже получает сообщения от своих коллег. Анжелика Варум трогательно поздравила супруга Леонида Агутина с днем рождения в Instagram.

Она отметила, что люди находят друг друга и сохраняют свои чувства на протяжении многих лет жизни. Это событие для певицы является настоящим чудом, которое нужно хранить вечно. Анжелика Варум вместе со своим избранником пережила много различных ситуаций, но не жалеет о своей судьбе.

Анжелика Варум трогательно поздравила супруга Леонида Агутина с днем рождения в Instagram


Артистка считает взлеты и падения яркими эпизодами, так что благодарит Леонида Агутина за помощь и поддержку, назвав его родственной душой, понимающей каждое желание любимой женщины. Она желает супругу всегда ощущать вдохновение и благодарность публики, потому что, его музыка согревает сердца людей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:56
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