Ученые определили состав пищи в желудке древней мумии
Учеными центра исследований Eurac проведен анализ состава веществ, обнаруженных в желудке мумии «ледяного человека» Отци. Как рассказали специалисты, умер он всего через несколько часов, как принимал пищу.
Согласно сообщений ученых выяснилось, что до этого не получалось проверить состав содержимого тонкой кишки на предмет попавших в нее продуктов, по причине плохой сохранности и сильных ее повреждений. Последний анализ определил в желудке наличие липидов и других биологических молекул, отвечающих за активную переработку пищи. Данные факты указывают на прием пищи почти сразу перед самой смертью, по этому некоторые бактерии и сохранили признаки своей жизнедеятельности.
Так же отмечено, что в рацион Отци входили продукты, состоящие на 50 процентов из жиров. Как предположили ученые, прием такой пищи проведен намеренно, поскольку так можно было спастись от переохлаждения, а так же пополнить организм энергией. Употреблял Отци также козлятину и оленину, их состав обаружен в результате детальных анализов и исследований желудка.