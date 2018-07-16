Ученые определили состав пищи в желудке древней мумии

Согласно сообщений ученых выяснилось, что до этого не получалось проверить состав содержимого тонкой кишки на предмет попавших в нее продуктов, по причине плохой сохранности и сильных ее повреждений. Последний анализ определил в желудке наличие липидов и других биологических молекул, отвечающих за активную переработку пищи. Данные факты указывают на прием пищи почти сразу перед самой смертью, по этому некоторые бактерии и сохранили признаки своей жизнедеятельности.Так же отмечено, что в рацион Отци входили продукты, состоящие на 50 процентов из жиров. Как предположили ученые, прием такой пищи проведен намеренно, поскольку так можно было спастись от переохлаждения, а так же пополнить организм энергией. Употреблял Отци также козлятину и оленину, их состав обаружен в результате детальных анализов и исследований желудка.