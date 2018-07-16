Григорий Лепс огорчил поклонников пением под фонограмму на свадьбе Эмина Агаларова

Публикация от Сергей Кожевников (@kozhevnikov_producer) 14 Июл 2018 в 12:45 PDT

Исполнитель вместе с рэпером Тимати и главным героем торжества решил порадовать гостей хитом “Я уеду жить в Лондон”. Затем он решил немного разогреть публику, попросив ее подпевать, но увлекся своими рекомендациями и пропустил момент, когда нужно было подхватить припев.В результате Григорий Лепс начал петь с середины фразы, а подписчики сразу обратили внимание на щекотливую ситуацию. Они сразу стали писать негативные комментарии в адрес звезды, использовавшего фанеру вместо живого пения.