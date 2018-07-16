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Григорий Лепс огорчил поклонников пением под фонограмму на свадьбе Эмина Агаларова

На свадьбе Эмина Агаларова было много известных звезд, поздравляющих супругов своими выступлениями. Продюсер Сергей Кожевников опубликовал в Instagram ролик с композицией Григория Лепса, огорчившего поклонников пением под фонограмму.

Исполнитель вместе с рэпером Тимати и главным героем торжества решил порадовать гостей хитом “Я уеду жить в Лондон”. Затем он решил немного разогреть публику, попросив ее подпевать, но увлекся своими рекомендациями и пропустил момент, когда нужно было подхватить припев.

Григорий Лепс огорчил поклонников пением под фонограмму на свадьбе Эмина Агаларова


В результате Григорий Лепс начал петь с середины фразы, а подписчики сразу обратили внимание на щекотливую ситуацию. Они сразу стали писать негативные комментарии в адрес звезды, использовавшего фанеру вместо живого пения.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20
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