Григорий Лепс огорчил поклонников пением под фонограмму на свадьбе Эмина Агаларова
На свадьбе Эмина Агаларова было много известных звезд, поздравляющих супругов своими выступлениями. Продюсер Сергей Кожевников опубликовал в Instagram ролик с композицией Григория Лепса, огорчившего поклонников пением под фонограмму.
Исполнитель вместе с рэпером Тимати и главным героем торжества решил порадовать гостей хитом “Я уеду жить в Лондон”. Затем он решил немного разогреть публику, попросив ее подпевать, но увлекся своими рекомендациями и пропустил момент, когда нужно было подхватить припев.
В результате Григорий Лепс начал петь с середины фразы, а подписчики сразу обратили внимание на щекотливую ситуацию. Они сразу стали писать негативные комментарии в адрес звезды, использовавшего фанеру вместо живого пения.