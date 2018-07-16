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В Омске в парке у аттракциона оборвался трос

В парке Омска во время работы аттракциона «Каньон» случился обрыв троса. По счастливой случайности пострадавших не оказалось.

В Омске в парке у аттракциона оборвался трос


Свидетели событий в парке им. 30-летия ВЛКСМ рассказали в соцсетях об увиденном происшествии: после обрыва троса было применено экстренное торможение, во время которого никто не пострадал. Кроме того, горожане рассказывали, что «Каньон» в прошлые выходные не работал по техническим причинам.

Спустя время администрация парка отдыха опровергла информацию об обрыве троса, заявив, что было лишь ослабление механизма и лодка не смогла раскачаться. В результате «Каньон» пришлось остановить, а людям компенсировали несостоявшийся сеанс на гигантских качелях билетами на другие аттракционы, аналогичные по цене. Через короткое время поломку «Каньона» устранили.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:40
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