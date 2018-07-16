Ученый Стив Оуял опубликовал видео с доказательствами жизни великанов на нашей планете

В сюжете эксперт позирует рядом со следом гиганта, сохранившегося на скале. В древности изменения атмосферного давления стали причиной вымирания больших животных и растений, после которых их место заняли небольшие аналоги. В окаменелостях янтаря есть следы таких процессов вместе с пузырьками воздуха, так что предки человека действительно имели высокий рост и отличались большой силой.К сожалению, данное открытие не совпадает с известной теорией Дарвина, так что останки огромных созданий продолжают уничтожаться. Динозавры тоже жили рядом с людьми, которые относились к ним, как к ящерицам, не представляющим угрозы для жизни.