Мама Ольги Бузовой заступилась за свою дочь в ситуации с Денисом Черышевым

«А если честно, мне все равно, с кем будет Ольга, лишь бы она была счастлива. Денис достойный футболист, отлично проявил себя, я оценила его замечательные голы. О его человеческих качествах мне ничего не известно», - подчеркнула женщина, дав понять, что если ее дочь и говорила серьезно, то она полностью поддерживает ее выбор.

Многих такие слова возмутили. Девушку осуждали не только обычные пользователи социальной сети Instagram, но и некоторые представители отечественного шоу-бизнеса.Честь знаменитости решила отстоять ее мама. Она объяснила, что у дочери замечательное чувство юмора, и ее заявление – это лишь благодарность спортсмену за хорошую игру, не более того.Напомним, что все началось после того, как Бузова публично призналась, что согласна выйти замуж за 27-летнего Черышева, даже несмотря на разницу в возрасте и попросила его ей позвонить.