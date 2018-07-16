В Lockheed Martin напечатали элемент топливного бака из титана

По словам разработчиков титановой детали для космического аппарата, при создании такого элемента в рамках обычной технологии понадобилось бы около года. Также пришлось бы выбросить значительную часть материала. Однако с помощью объемной печати свод удалось создать за три месяца.Известно, что эта деталь была создана специально по заказу NASA. Инженеры уже успели провести ряд тестов для проверки пригодности элемента к использованию.В дальнейшем технология 3D-печати деталей может стать основой строительства ракетно-космической техники, поскольку принцип позволяет изготавливать различные конструкции довольно быстро и с минимальными финансовыми затратами.