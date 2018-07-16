В Lockheed Martin напечатали элемент топливного бака из титана
Специалисты компании Lockheed Martin создали с помощью технологии объемной печати свод топливного бака, который выполнен из титана. Диаметр детали составляет 1,16 м, поэтому данный элемент является самым большим из всех, ранее напечатанным в корпорации.
По словам разработчиков титановой детали для космического аппарата, при создании такого элемента в рамках обычной технологии понадобилось бы около года. Также пришлось бы выбросить значительную часть материала. Однако с помощью объемной печати свод удалось создать за три месяца.
Известно, что эта деталь была создана специально по заказу NASA. Инженеры уже успели провести ряд тестов для проверки пригодности элемента к использованию.
В дальнейшем технология 3D-печати деталей может стать основой строительства ракетно-космической техники, поскольку принцип позволяет изготавливать различные конструкции довольно быстро и с минимальными финансовыми затратами.
По словам разработчиков титановой детали для космического аппарата, при создании такого элемента в рамках обычной технологии понадобилось бы около года. Также пришлось бы выбросить значительную часть материала. Однако с помощью объемной печати свод удалось создать за три месяца.
Известно, что эта деталь была создана специально по заказу NASA. Инженеры уже успели провести ряд тестов для проверки пригодности элемента к использованию.
В дальнейшем технология 3D-печати деталей может стать основой строительства ракетно-космической техники, поскольку принцип позволяет изготавливать различные конструкции довольно быстро и с минимальными финансовыми затратами.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:50