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ЛДПР предложили государству платить алименты

Несколько депутатов от ЛДПР предложили государству выплачивать платежи по алиментам, которые не удается взыскать с нерадивых родителей. Однако общественники считают, что нужно улучшать работу ФССП, когда количество должников по алиментам не уменьшается, а расследование подобных дел затягивается на годы.

ЛДПР предложили государству платить алименты


Законопроект предполагает внесение изменений в статью 112 СК РФ, когда несовершеннолетний, не получающий алименты более 6-ти месяцев, сможет получать дотации из госбюджета, публикует выдержки из документа портал "Коммерсанта". Выплату алиментов предлагается возложить на подразделения социальной защиты населения.

ФССП отмечает, что дела о взыскании алиментов остаются самыми распространенными. Общественники подчеркивают, что государственные органы власти не стремятся расследовать дела о взыскании алиментов, когда должник легко уклоняется от уплаты, переписывая имущество на третьих лиц.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:22
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