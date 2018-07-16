ЛДПР предложили государству платить алименты

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 112 СК РФ, когда несовершеннолетний, не получающий алименты более 6-ти месяцев, сможет получать дотации из госбюджета, публикует выдержки из документа портал "Коммерсанта". Выплату алиментов предлагается возложить на подразделения социальной защиты населения.ФССП отмечает, что дела о взыскании алиментов остаются самыми распространенными. Общественники подчеркивают, что государственные органы власти не стремятся расследовать дела о взыскании алиментов, когда должник легко уклоняется от уплаты, переписывая имущество на третьих лиц.