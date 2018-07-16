В России завершилась призывная кампания

Отмечается, что в прошлом году количество призывников в весенний период составило 142 тысячи человек, а осенью военкоматы собрали 134 тысячи призывников. По словам генерал-лейтенанта, снижение количества срочников обусловлено тем, что в составе войск России появляется все больше военных, служащих по контракту.Помимо этого сообщается, что в этот раз количество не явившихся в военкоматы граждан составило всего лишь 0,3% от общего количества призывников. Евгений Бурдинский считает, что данный показатель незначительный и не сильно влияет на результаты первой призывной кампании текущего года.