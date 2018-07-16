АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

В России завершилась призывная кампания

На территории Российской Федерации закончился призыв военнообязанных на срочную службу. Как сообщает глава Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, в этот раз удалось собрать запланированное количество призывников – 128 тысяч человек.

В России завершилась призывная кампания


Отмечается, что в прошлом году количество призывников в весенний период составило 142 тысячи человек, а осенью военкоматы собрали 134 тысячи призывников. По словам генерал-лейтенанта, снижение количества срочников обусловлено тем, что в составе войск России появляется все больше военных, служащих по контракту.

Помимо этого сообщается, что в этот раз количество не явившихся в военкоматы граждан составило всего лишь 0,3% от общего количества призывников. Евгений Бурдинский считает, что данный показатель незначительный и не сильно влияет на результаты первой призывной кампании текущего года.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону
National Interest: США еще способны избежать
Ученые определили состав пищи в желудке древней
Григорий Лепс огорчил поклонников пением под
Очевидцы из Сочи показали, как на самом деле
Центробанк: Будущим пенсионерам расскажут какие
Ученый Стив Оуял опубликовал видео с
В Lockheed Martin напечатали элемент топливного
Ксения Бородина оправдалась за свои длинные ноги
В России завершилась призывная кампания
Ученые: Белые пятна на коже возникают из-за
Светлана Лобода сообщила, что назвала дочь Тильдой
Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди приняли
Жители индонезийского города Соронг уничтожили
Ольга Бузова хочет, чтобы ее полюбили не как
Физики Австралии разработали прототип «рации» для
Правительство: Доходы от повышения НДС направят
Брэд Питт забрал детей от Анджелины Джоли на их
Чеченский историк нашел в горах ковчег Ноя и
В США начала работать 42-я Научная ассамблея
По мнению пользователей Instagram, Захар Саленко
В Омске в парке у аттракциона оборвался трос
Исследователи зафиксировали пульсирующий НЛО в
Эксперты: ЧМ разогрел экономику России на годы
В России собираются открыть центр по
Сборная Франции стала победителем ЧМ спустя 20 лет
Андрей Чуев признался, что в его семье царит
Четыре посторонние особы стали виновниками
Разработчики приостанавливают выпуск обновлений
Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное
Просмотреть все новости