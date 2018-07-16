Ольга Бузова унизила Анастасию Костенко

«Лучше не надо. А то где футболисты при бабках, там и миска», - написал поклонник ведущей реалити-шоу и той показался этот комментарий смешным, а потому она поставила ему «лайк» и даже оставила несколько смеющихся смайликов.

На эмоциях девушка записала небольшое видео, в котором заявила спортсмену, что готова выйти за него замуж и ее даже не смущает их разница в возрасте. А в подписи к публикации она отметила, что герой матча попал в хит-парад ее мыслей, а потому она ждет от него звонка.Многие подписчики разделили с Олей восторг от игры Дениса, однако в комментариях напомнили ей, что у парня есть возлюбленная, с которой он встречается уже более 2 лет. После чего Бузова решила объясниться.В частности, под одним из комментариев она написала, что шутила и совсем не собиралась уводить Черышева у его девушки, отметив, что она не «миска».Стоит сказать, что «миской» поклонники теледивы называют Анастасию Костенко, которая начала встречаться с Дмитрием Тарасовым тогда, когда тот еще был мужем Бузовой.Кроме того, один из пользователей Сети порекомендовал Бузовой не связываться с футболистом, поскольку совсем скоро у ее бывшего мужа закончатся деньги и его новоиспеченная жена обязательно уйдет от него к кому-нибудь другому и, вполне возможно, что им может стать Черышев.