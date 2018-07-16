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Ольга Бузова унизила Анастасию Костенко

Чуть более недели назад популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова восхитилась игрой одного из футболистов сборной России в матче против сборной Испании за выход в 1/4 финала Чемпионата мира. Речь идет о 27-летнем полузащитнике Денисе Черышеве.

На эмоциях девушка записала небольшое видео, в котором заявила спортсмену, что готова выйти за него замуж и ее даже не смущает их разница в возрасте. А в подписи к публикации она отметила, что герой матча попал в хит-парад ее мыслей, а потому она ждет от него звонка.

Ольга Бузова унизила Анастасию Костенко

Многие подписчики разделили с Олей восторг от игры Дениса, однако в комментариях напомнили ей, что у парня есть возлюбленная, с которой он встречается уже более 2 лет. После чего Бузова решила объясниться.

В частности, под одним из комментариев она написала, что шутила и совсем не собиралась уводить Черышева у его девушки, отметив, что она не «миска».

Стоит сказать, что «миской» поклонники теледивы называют Анастасию Костенко, которая начала встречаться с Дмитрием Тарасовым тогда, когда тот еще был мужем Бузовой.

Ольга Бузова унизила Анастасию Костенко

Кроме того, один из пользователей Сети порекомендовал Бузовой не связываться с футболистом, поскольку совсем скоро у ее бывшего мужа закончатся деньги и его новоиспеченная жена обязательно уйдет от него к кому-нибудь другому и, вполне возможно, что им может стать Черышев.

«Лучше не надо. А то где футболисты при бабках, там и миска», - написал поклонник ведущей реалити-шоу и той показался этот комментарий смешным, а потому она поставила ему «лайк» и даже оставила несколько смеющихся смайликов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:18
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