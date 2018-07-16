Ученые: Белые пятна на коже возникают из-за разрушения меланина

Пока есть версии о наследственности и негативном действии лекарств, а также медики замечают, что такие симптомы проявляются на коже человека после сильного стресса или пережитого потрясения. Несмотря на способы лечения, белые пятна невозможно полностью убрать с тела пациентов.Данная болезнь признана хронической и неизлечимой, а также 8% жителей планеты имеют такие проблемы со здоровьем. Скорость разрастания пятен можно остановить с помощью лазерной терапии, витаминов, имеющих в составе медь вместе с цинком, и селективной фототерапии.