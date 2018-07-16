АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Физики Австралии разработали прототип «рации» для квантового чипа

Пришло время, когда достигнут новый передовой этап в создании квантового чипа. Появилась возможность управлять возможностями его отдельных кубитов.

При этом остаются незадействованными остальные ячейки памяти. Для получения такой возможности, учеными Австралии успешно создан для квантовых чипов некий прототип, напоминающий «рацию». У новой системs есть возможность наладить «связь» с заранее определенным кубитом в квантовом чипе. С этой целью каждому из них присваивается уникальный собственный адрес.
Физики Австралии разработали прототип «рации» для квантового чипа


Изобретение учены[ Австралии позволяет приблизиться к созданию полноценных квантовых компьютеров. Для возможности создания подобной «рации», для квантовых чипов, были использованы вычислительные инструменты, наработанные долгой практикой Университета Пердью. В ходе проделанной работы, специалисты создали модели, описывающие взаимодействие на уровне атомов.

Ученые Австралии определили, что положение, соответствующее каждому конкретному атому, может непосредственно влиять на уровень контрольной частоты электронов. Даже при условии смещения атомов всего на долю одного нанометра. В результате новых исследований подтверждено, что есть возможность воздействия на работу кубитов таки образом, чтоб это затрагивало соседние микрочастицы.

Так же уточняется, использование такой «рации» можно направить по бесконечному количеству индивидуальных каналов. Даже если произойдет наложение сигналов, не возникает никаких посторонних помех.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону
National Interest: США еще способны избежать
Ученые определили состав пищи в желудке древней
Григорий Лепс огорчил поклонников пением под
Очевидцы из Сочи показали, как на самом деле
Центробанк: Будущим пенсионерам расскажут какие
Ученый Стив Оуял опубликовал видео с
В Lockheed Martin напечатали элемент топливного
Ксения Бородина оправдалась за свои длинные ноги
В России завершилась призывная кампания
Ученые: Белые пятна на коже возникают из-за
Светлана Лобода сообщила, что назвала дочь Тильдой
Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди приняли
Жители индонезийского города Соронг уничтожили
Ольга Бузова хочет, чтобы ее полюбили не как
Физики Австралии разработали прототип «рации» для
Правительство: Доходы от повышения НДС направят
Брэд Питт забрал детей от Анджелины Джоли на их
Чеченский историк нашел в горах ковчег Ноя и
В США начала работать 42-я Научная ассамблея
По мнению пользователей Instagram, Захар Саленко
В Омске в парке у аттракциона оборвался трос
Исследователи зафиксировали пульсирующий НЛО в
Эксперты: ЧМ разогрел экономику России на годы
В России собираются открыть центр по
Сборная Франции стала победителем ЧМ спустя 20 лет
Андрей Чуев признался, что в его семье царит
Четыре посторонние особы стали виновниками
Разработчики приостанавливают выпуск обновлений
Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное
Просмотреть все новости