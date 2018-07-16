Физики Австралии разработали прототип «рации» для квантового чипа

При этом остаются незадействованными остальные ячейки памяти. Для получения такой возможности, учеными Австралии успешно создан для квантовых чипов некий прототип, напоминающий «рацию». У новой системs есть возможность наладить «связь» с заранее определенным кубитом в квантовом чипе. С этой целью каждому из них присваивается уникальный собственный адрес.Изобретение учены[ Австралии позволяет приблизиться к созданию полноценных квантовых компьютеров. Для возможности создания подобной «рации», для квантовых чипов, были использованы вычислительные инструменты, наработанные долгой практикой Университета Пердью. В ходе проделанной работы, специалисты создали модели, описывающие взаимодействие на уровне атомов.Ученые Австралии определили, что положение, соответствующее каждому конкретному атому, может непосредственно влиять на уровень контрольной частоты электронов. Даже при условии смещения атомов всего на долю одного нанометра. В результате новых исследований подтверждено, что есть возможность воздействия на работу кубитов таки образом, чтоб это затрагивало соседние микрочастицы.Так же уточняется, использование такой «рации» можно направить по бесконечному количеству индивидуальных каналов. Даже если произойдет наложение сигналов, не возникает никаких посторонних помех.