Чеченский историк нашел в горах ковчег Ноя и привлек к нему внимание ученых
Чеченский историк нашел в горах ковчег Ноя и привлек к нему внимание ученых. Рукотворный объект расположился возле деревни Хиндой и может пролить свет на одну из библейских загадок.
Огромная скала с очертаниями корабля заинтересовала специалистов, решивших провести раскопки. Они выкопали 10-метровый проход и смогли спуститься под землю на 12-метровую глубину. Там были замечены деревянные балки, покрывавшиеся слоем карбоната.
Само сооружение с точными углами напоминает судно праведника, спасшегося во время катастрофы со своей семьей и животными. Сейчас местные ученые с нетерпением ждут результаты анализов от российских коллег, чтобы сделать окончательные выводы.