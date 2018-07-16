Чеченский историк нашел в горах ковчег Ноя и привлек к нему внимание ученых

Огромная скала с очертаниями корабля заинтересовала специалистов, решивших провести раскопки. Они выкопали 10-метровый проход и смогли спуститься под землю на 12-метровую глубину. Там были замечены деревянные балки, покрывавшиеся слоем карбоната.Само сооружение с точными углами напоминает судно праведника, спасшегося во время катастрофы со своей семьей и животными. Сейчас местные ученые с нетерпением ждут результаты анализов от российских коллег, чтобы сделать окончательные выводы.