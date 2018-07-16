Исследователи зафиксировали пульсирующий НЛО в канадской провинции Онтарио

Свидетели события сообщили, что летающая тарелка, имеющая коричневый цвет, внезапно показалась в небе, после чего стала двигаться на большой скорости. Затем пришельцы решили зависнуть в воздухе, совершая маневры перед глазами изумленных канадцев, сообщивших об инциденте экспертам.Уфологи после исчезновения внеземного корабля передали информацию сотрудникам MUFON. Организация долгое время занимается расследованиями ситуаций, связанных с появлением НЛО в стране, так что будет следить за дальнейшим маршрутом аппарата.