АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Исследователи зафиксировали пульсирующий НЛО в канадской провинции Онтарио

Исследователи зафиксировали пульсирующий НЛО в провинции Онтарио. Объект внушительных размеров долгое время не хотел покидать территорию Канады.

Свидетели события сообщили, что летающая тарелка, имеющая коричневый цвет, внезапно показалась в небе, после чего стала двигаться на большой скорости. Затем пришельцы решили зависнуть в воздухе, совершая маневры перед глазами изумленных канадцев, сообщивших об инциденте экспертам.

Исследователи зафиксировали пульсирующий НЛО в канадской провинции Онтарио


Уфологи после исчезновения внеземного корабля передали информацию сотрудникам MUFON. Организация долгое время занимается расследованиями ситуаций, связанных с появлением НЛО в стране, так что будет следить за дальнейшим маршрутом аппарата.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Омске в парке у аттракциона оборвался трос
Исследователи зафиксировали пульсирующий НЛО в
Эксперты: ЧМ разогрел экономику России на годы
В России собираются открыть центр по
Сборная Франции стала победителем ЧМ спустя 20 лет
Андрей Чуев признался, что в его семье царит
Четыре посторонние особы стали виновниками
Разработчики приостанавливают выпуск обновлений
Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное
ФАС России: Резкого скачка цен на бензин не
Microsoft запатентовала систему бесконтактного
Путин похвалил спецслужбы за безопасность гостей
Юлия Ковальчук увезла малышку из России
Ученые: Молекулы розового цвета появились на
Либерж Кпадону «вызвала на перчатки» Александру
Американский блогер столкнулся с призраком
Жительница Сассекса запечатлела на камеру маневры
Apple решила обновить в честь финала ЧМ 2018
Ольга Серябкина удивила поклонников образом
Зрители уверены, что Александр Гобозов пришел на
Яна Рудковская опубликовала совместный снимок с
Анжелика Варум трогательно поздравила супруга
Ученые обучат робота быть настоящим товарищем для
Светлана Лобода порадовала поклонников очередным
ЛДПР предложили государству платить алименты
Пелагея шумно и с поцелуями отметила день рождения
Татьяна Буланова показала неудачное фото Марии
Мама Ольги Бузовой заступилась за свою дочь в
Ольга Бузова унизила Анастасию Костенко
Поклонники восхитились внешним видом подросшей
Просмотреть все новости