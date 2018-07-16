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В США начала работать 42-я Научная ассамблея Международного комитета по космическим исследованиям

Сообщается, что в Пасадене, штат Калифорния, начала свою работу 42-я Научная ассамблея Международного комитета по космическим исследованиям. Известно, что мероприятие должно посетить около 2,7 тысячи специалистов с разных уголков мира.

В США начала работать 42-я Научная ассамблея Международного комитета по космическим исследованиям


Ученые будут обсуждать последние достижения в области изучения космоса. Мероприятие продлится до 22 июля на базе Калифорнийского технологического института.

Организаторы форума утверждают, что принять участие в обсуждении космоса вызвались представители таких стран как Бразилия, Россия, Франция, Швеция, Япония, Италия, Индия, Канада, Китай, Германия, Великобритания и соответственно США.

Что касается российских ученых, то на мероприятие приедут специалисты Института космических исследований РАН, Полярного геофизического института КНЦ РАН, НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, Института астрономии РАН, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Института биомедицинских проблем РАН, Сколковского института науки и технологий и Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

В рамках программы форму будут обсуждаться проекты по изучению Луны, Земли, а также других планет Солнечной системы.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:50
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