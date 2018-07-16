Сборная Франции стала победителем ЧМ спустя 20 лет

Болельщики получили большое удовольствие, наблюдая за сюрпризами команд во время игры. Марио Манджукич шокировал их автоголом, после чего Антуан Гризманн показал свое пенальти, а дальше вратарь французских футболистов Юго Льорис совершил ошибку. Несмотря на такие нюансы, французы стали чемпионами, сражаясь с достойными соперниками.Золотые и серебряные награды игрокам вручал Владимир Путин вместе с главой ФИФА. Перед такими событиями Джанни Инфантино дал подержать Кубок мира президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович, после чего она не смогла сдержать эмоции и поцеловала его на глазах у зрителей.