Лена Миро осудила Ольгу Бузова за домогательство к Денису Черышеву

«Я согласна выйти за тебя замуж! Ты, кстати, симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте, ничего. Без макияжа я выгляжу на 18!», - написала она и попросила спортсмена позвонить ей.

«Насколько нормально, когда потрёпанная в публичном доме 2 баба за тридцать назойливо лезет к парню до 30, учитывая, что у него есть девушка? Я понимаю, если бы Софи Марсо в свои лучшие годы такое сказала: её все хотели, но Бузова?!», - возмущается блогер.

Стоит отметить, что пользователи Сети по-разному отреагировали на подобные слова. Одни решили, что знаменитость шутит, а другие стали просить снять корону с головы и понять, что 27-летнему парню она не нужна, особенно если учесть тот факт, что вот уже как 2 года его сердце несвободно.Не прошла мимо заявления Оли и скандально-известный российский блогер Лена Миро. В своем профиле она посвятила ему целый пост, который поддержала большая часть ее аудитории.В частности, девушка написала, что Бузову не смущает разница в возрасте, не смущает тот факт, что ее внешность далека от идеала. По словам Миро, звезду вообще ничего и никогда не смущает, особенно, когда всей своей сущность она хочет завладеть понравившемся ей мужчиной.Она считает, что подобные высказывания можно расценивать как домогательство, причем, вполне вероятно, что в нетрезвом состоянии или с расстройством психики.