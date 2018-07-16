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Эксперты: ЧМ разогрел экономику России на годы вперед

Эксперты считают, что прошедший ЧМ-2018 придал российской экономике грандиозный стимул на несколько лет вперед. Уже сейчас Всемирный банк прогнозирует рост российских финансовых показателей на 1,5%-1,8% вплоть до 2020 года. Впрочем, и высокие цены на нефть оказывают свое позитивное влияние, пишет портал РИА Новости.

Эксперты: ЧМ разогрел экономику России на годы вперед


Прошедший мундиаль стал не только самым наилучшим, но и наиболее дорогим в истории, когда на организацию турнира было затрачено порядка $820 млрд (оценка McKinsey). Эксперты подсчитали, что деньги вернутся в страну и после турнира, когда Россия получит доход от туристов и эксплуатации спортивных объектов (180 млрд руб. каждый год за 5 лет).

ЧМ-2018 создаст новые рабочие места, однако эффект от туристической волны быстро погасится Россией, чьи территории слишком большие, а экономика - масштабная. Впрочем, страна может сыграть на бренде, когда товары из России станут пользоваться спросом на внешнем рынке.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:20
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