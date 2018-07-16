Эксперты: ЧМ разогрел экономику России на годы вперед

Прошедший мундиаль стал не только самым наилучшим, но и наиболее дорогим в истории, когда на организацию турнира было затрачено порядка $820 млрд (оценка McKinsey). Эксперты подсчитали, что деньги вернутся в страну и после турнира, когда Россия получит доход от туристов и эксплуатации спортивных объектов (180 млрд руб. каждый год за 5 лет).ЧМ-2018 создаст новые рабочие места, однако эффект от туристической волны быстро погасится Россией, чьи территории слишком большие, а экономика - масштабная. Впрочем, страна может сыграть на бренде, когда товары из России станут пользоваться спросом на внешнем рынке.