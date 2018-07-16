В России собираются открыть центр по исследованиям влияния излучения на системы космических аппаратов

Отмечается, что подобный проект особенно важен для долгосрочной перспективы. По мнению авторов проекта, с помощью изучения всех видов космического излучения в России удастся создать различные компоненты и системы аппаратов, которые смогут противостоять этому явлению. В частности данное направление важно для будущих экспедиций по изучению дальнего космоса.Помимо этого проекта еще были предложены такие направления как моделирование физических процессов и использование малой энергетики в сфере космонавтики. Благодаря первому проекту в дальнейшем удастся создавать новые материалы.