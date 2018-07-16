В России собираются открыть центр по исследованиям влияния излучения на системы космических аппаратов
Представители корпораций Роскосмос и Росатом собираются учредить ряд научных проектов, один из которых будет касаться области изучения влияния космических излучений. Таким образом, ученые смогут работать в специальной лаборатории и отслеживать влияние излучаемых частиц на работу электрических и радиоэлектронных систем космических аппаратов.
Отмечается, что подобный проект особенно важен для долгосрочной перспективы. По мнению авторов проекта, с помощью изучения всех видов космического излучения в России удастся создать различные компоненты и системы аппаратов, которые смогут противостоять этому явлению. В частности данное направление важно для будущих экспедиций по изучению дальнего космоса.
Помимо этого проекта еще были предложены такие направления как моделирование физических процессов и использование малой энергетики в сфере космонавтики. Благодаря первому проекту в дальнейшем удастся создавать новые материалы.
Отмечается, что подобный проект особенно важен для долгосрочной перспективы. По мнению авторов проекта, с помощью изучения всех видов космического излучения в России удастся создать различные компоненты и системы аппаратов, которые смогут противостоять этому явлению. В частности данное направление важно для будущих экспедиций по изучению дальнего космоса.
Помимо этого проекта еще были предложены такие направления как моделирование физических процессов и использование малой энергетики в сфере космонавтики. Благодаря первому проекту в дальнейшем удастся создавать новые материалы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:10