Четыре посторонние особы стали виновниками неприятного инцидента на матче Франция-Хорватия

Оказалось, что Pussy Riot решил провести акцию, во время которой активисты добрались до центра поля на глазах у ошеломленных болельщиков. Люди запечатлели их на камеры и стали публиковать материалы в Instagram, после чего некоторые каналы прервали показ матча и показали ожидающих продолжение игры спортсменов.Пользователи сетей долго возмущались выходкой смельчаков, отметив, что охрана сильно пострадает из-за такого события. Многие особы считали виновниками организаторов, допустивших халатность, а участники акции прокомментировали свои действия. Они решили обратить внимание общества на важные вопросы, связанны с внутренней политикой страны.