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Четыре посторонние особы стали виновниками неприятного инцидента на матче Франция-Хорватия

Четыре посторонние особы стали виновниками неприятного инцидента на матче Франция-Хорватия. Они выбежали на поле в форме полиции, после чего охрана вывела нарушителей со стадиона.

Оказалось, что Pussy Riot решил провести акцию, во время которой активисты добрались до центра поля на глазах у ошеломленных болельщиков. Люди запечатлели их на камеры и стали публиковать материалы в Instagram, после чего некоторые каналы прервали показ матча и показали ожидающих продолжение игры спортсменов.

Четыре посторонние особы стали виновниками неприятного инцидента на матче Франция-Хорватия


Пользователи сетей долго возмущались выходкой смельчаков, отметив, что охрана сильно пострадает из-за такого события. Многие особы считали виновниками организаторов, допустивших халатность, а участники акции прокомментировали свои действия. Они решили обратить внимание общества на важные вопросы, связанны с внутренней политикой страны.
 
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Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50
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