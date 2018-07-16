Четыре посторонние особы стали виновниками неприятного инцидента на матче Франция-Хорватия
Четыре посторонние особы стали виновниками неприятного инцидента на матче Франция-Хорватия. Они выбежали на поле в форме полиции, после чего охрана вывела нарушителей со стадиона.
Оказалось, что Pussy Riot решил провести акцию, во время которой активисты добрались до центра поля на глазах у ошеломленных болельщиков. Люди запечатлели их на камеры и стали публиковать материалы в Instagram, после чего некоторые каналы прервали показ матча и показали ожидающих продолжение игры спортсменов.
Пользователи сетей долго возмущались выходкой смельчаков, отметив, что охрана сильно пострадает из-за такого события. Многие особы считали виновниками организаторов, допустивших халатность, а участники акции прокомментировали свои действия. Они решили обратить внимание общества на важные вопросы, связанны с внутренней политикой страны.
Оказалось, что Pussy Riot решил провести акцию, во время которой активисты добрались до центра поля на глазах у ошеломленных болельщиков. Люди запечатлели их на камеры и стали публиковать материалы в Instagram, после чего некоторые каналы прервали показ матча и показали ожидающих продолжение игры спортсменов.
Пользователи сетей долго возмущались выходкой смельчаков, отметив, что охрана сильно пострадает из-за такого события. Многие особы считали виновниками организаторов, допустивших халатность, а участники акции прокомментировали свои действия. Они решили обратить внимание общества на важные вопросы, связанны с внутренней политикой страны.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50