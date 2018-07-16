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Разработчики приостанавливают выпуск обновлений для Windows 10

Windows 10 может перестать получать в 2019 году важные бета-обновления своих компонентов. Как отметили эксперты, скорее всего, это первые шаги на этапах прекращения поддержки данной операционной системы.

Считается, что Windows 10 на текущий момент одна из самых многофункциональных операционных систем, разработки компании Microsoft. Этот факт не останавливает разработчиков корпорации, они уже занялись проектами другого направления, естественно, что «операционка» постепенно утрачивает свое лидерство. Свидетельствуют об этом и заявления от официальных лиц, представляющих компанию. Последние сообщения указывают на февраль 2019 года, с этого момента не будут выходить для Windows 10 бета-обновления. Как высказались эксперты, это первые предпосылки того, что поддержка операционной системе на пути завершения, и все направленно на подготовку выпуска совершенно нового продукта.
Разработчики приостанавливают выпуск обновлений для Windows 10


При этом, бета-обновлениями Windows 10 не представляется какая-либо первостепенная важность, здесь собраны небольшие исправления недочетов в работе и некритических ошибок, выявленных при пользовании ОС. Получается, что в этом году не следует ожидать стремительного прекращения поддержки современной операционной системы. Следуя объяснениям разработчиков, выясняется, что день в день будут выходить обновления критически важных функций, а так же систем защиты. Для более мелких планируется выпуск в сборках из небольших пакетов.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:40
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