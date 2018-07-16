Пелагея шумно и с поцелуями отметила день рождения

Публикация от @polya.team 14 Июл 2018 в 10:04 PDT

Судя по опубликованному в Instagram видео, певица шумно отметила своё 32-летие. Некоторые пользователи дали видеоролику название «Содом и Гоморра». Конечно же, воспоминание библейской главы немного преувеличено, но Пелагее стоило быть немного скромнее в своих чувствах. Певица после того как задула свечи на шоколадном торте, страстно прильнула к губам своего возлюбленного.Стоит отметить, что парочка долго и страстно целовалась в сопровождении восторженных криков и завистливых взглядов тех, у кого личная жизнь складывается менее удачно. Пелагея и её супруг Иван Телегин могли себе позволить вольности, так как на праздник были приглашены только родные и близкие люди.Стоит отметить, что видеоролик со дня рождения был опубликован на странице Пелагеи. Ранее сообщалось в каком наряде певица отмечала свой праздник.