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Пелагея шумно и с поцелуями отметила день рождения

Пелагея отметила свой день рождения в центре Москвы в ресторане-корабле. В присутствии всех гостей певица страстно поцеловалась со своим мужем.

Пелагея шумно и с поцелуями отметила день рождения


Судя по опубликованному в Instagram видео, певица шумно отметила своё 32-летие. Некоторые пользователи дали видеоролику название «Содом и Гоморра». Конечно же, воспоминание библейской главы немного преувеличено, но Пелагее стоило быть немного скромнее в своих чувствах. Певица после того как задула свечи на шоколадном торте, страстно прильнула к губам своего возлюбленного.

Стоит отметить, что парочка долго и страстно целовалась в сопровождении восторженных криков и завистливых взглядов тех, у кого личная жизнь складывается менее удачно. Пелагея и её супруг Иван Телегин могли себе позволить вольности, так как на праздник были приглашены только родные и близкие люди.

Стоит отметить, что видеоролик со дня рождения был опубликован на странице Пелагеи. Ранее сообщалось в каком наряде певица отмечала свой праздник.

Публикация от @polya.team

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:21
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