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Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин порадовал поклонниц стриптизом

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин порадовал преданных поклонников свежим видеороликом.

Известнейшая экс-звезда популярной телестройки, прославившаяся за счет своего стремления превратиться в настоящего живого Кена, решила попробовать себя в новом амплуа. Егор Холявин на днях испробовал свои силы в новой профессии стриптизера и устроил себе дебют на помосте одного из ночных стриптиз клубов.

Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин порадовал поклонниц стриптизом

Не секрет, что подобные заведения являются местом собраний одиноких женщин и мам, которые устали от домашней работы и постоянно кричащих детей. По всей видимости, Егор сначала посетил стриптиз клуб исключительно как гость. Как бы то ни было, но явно что-то пошло не так.

Вероятней всего, что Холявину настолько сильно понравились танцы присутствующих в клубе танцоров, что он решил тоже не сдерживаться и попробовать повторить некоторые их движения. Видеоролик того, что же из этого получилось, бывший участник «Дома-2» тут же опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

«Наконец-то я нашел место, где могу расслабиться и круто отдохнуть. PS: Ребята, не судите строго, но мне интересно ваше мнение. Как вам мой дебют в роли эгоиста?», - написал Егор Холявин под видеозаписью своего стриптиза.


Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин порадовал поклонниц стриптизом

Нужно сказать, что выступление экс-звезды «Дома-2» произвело мощное впечатление практически на всех, кто за ним наблюдал. Женщины радостно не только хлопали, но и подтанцовывали Егору Холявину. Тем не менее, недоброжелатели не смогли пройти мимо видеоролика «русского Кена».

Один за другим злопыхатели принялись просто-таки забрасывать молодого человека нелицеприятными высказываниями. Некоторые указали Егору на то, что стриптиз танцуют не в одежде, а кое-кто и вовсе намекнул на странные предпочтения Холявина.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50
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