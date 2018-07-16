Экс-участник «Дома-2» Егор Холявин порадовал поклонниц стриптизом

«Наконец-то я нашел место, где могу расслабиться и круто отдохнуть. PS: Ребята, не судите строго, но мне интересно ваше мнение. Как вам мой дебют в роли эгоиста?», - написал Егор Холявин под видеозаписью своего стриптиза.

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) 14 Июл 2018 в 7:28 PDT

Известнейшая экс-звезда популярной телестройки, прославившаяся за счет своего стремления превратиться в настоящего живого Кена, решила попробовать себя в новом амплуа. Егор Холявин на днях испробовал свои силы в новой профессии стриптизера и устроил себе дебют на помосте одного из ночных стриптиз клубов.Не секрет, что подобные заведения являются местом собраний одиноких женщин и мам, которые устали от домашней работы и постоянно кричащих детей. По всей видимости, Егор сначала посетил стриптиз клуб исключительно как гость. Как бы то ни было, но явно что-то пошло не так.Вероятней всего, что Холявину настолько сильно понравились танцы присутствующих в клубе танцоров, что он решил тоже не сдерживаться и попробовать повторить некоторые их движения. Видеоролик того, что же из этого получилось, бывший участник «Дома-2» тут же опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.Нужно сказать, что выступление экс-звезды «Дома-2» произвело мощное впечатление практически на всех, кто за ним наблюдал. Женщины радостно не только хлопали, но и подтанцовывали Егору Холявину. Тем не менее, недоброжелатели не смогли пройти мимо видеоролика «русского Кена».Один за другим злопыхатели принялись просто-таки забрасывать молодого человека нелицеприятными высказываниями. Некоторые указали Егору на то, что стриптиз танцуют не в одежде, а кое-кто и вовсе намекнул на странные предпочтения Холявина.