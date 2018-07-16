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Татьяна Буланова показала неудачное фото Марии Погребняк в Instagram

Звезды стали гостями “Пусть говорят” после чего решили поделиться с поклонниками новыми сюжетами. Татьяна Буланова показала неудачное фото Марии Погребняк в Instagram, сделанное на близком расстоянии.

Многие подписчики сразу отметили, что знаменитости выглядят ровесницами, несмотря на разницу в возрасте. Они сразу обратили внимание, что Мария Погребняк увлеклась косметическими процедурами, после чего ее внешний вид стал оставлять желать лучшего. Татьяна Буланова великолепно выглядела по сравнению с 30-летней женщиной, которая стала превращаться в искусственное подобие своих коллег.

Татьяна Буланова показала неудачное фото Марии Погребняк в Instagram


Пользователи сетей тоже назвали ее ухоженной особой старшего возраста, после чего шутливо добавили, что ее покусали пчелы. Самые преданные фанаты попытались защитить свою любимицу от критиков, но потерпели неудачу.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:21
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