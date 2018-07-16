Татьяна Буланова показала неудачное фото Марии Погребняк в Instagram

Многие подписчики сразу отметили, что знаменитости выглядят ровесницами, несмотря на разницу в возрасте. Они сразу обратили внимание, что Мария Погребняк увлеклась косметическими процедурами, после чего ее внешний вид стал оставлять желать лучшего. Татьяна Буланова великолепно выглядела по сравнению с 30-летней женщиной, которая стала превращаться в искусственное подобие своих коллег.Пользователи сетей тоже назвали ее ухоженной особой старшего возраста, после чего шутливо добавили, что ее покусали пчелы. Самые преданные фанаты попытались защитить свою любимицу от критиков, но потерпели неудачу.